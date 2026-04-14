Bankalardaki oynaklık Borsa İstanbul'da pozitif seyri bozmadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, bugün açılışta önceki kapanışa göre 111,52 puan ve yüzde 0,79 artışla 14.170,03 puandan güne başladı.

Günün ilk yarısında bankacılıkta alımların güçlenmesiyle endekste yükseliş yüzde 2'yi aştı.

Günün ikinci yarısında ABD ÜFE verisi sonrasında bankacılık hisselerinde satışlar hızlanınca yön negatife yöneldi ancak sonrasında yeniden toparlanarak artıya geçti.

Endeks günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,02 oranında 143,73 puan artışla 14.202,24 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 237,611 milyar TL oldu.

Bankacılık endeksi günü yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,95 ve sanayi endeksi de yüzde 1,30 oranında değer kazancıyla tamamladı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen 4,89 ile KOBİ, en fazla kaybeden ise yüzde 0,52 ile teknoloji oldu.

Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden en çok yükselen yüzde 9,95 ile Ral Yatırım Holding (RALYH) olurken, en düşen de yüzde 8,47 ile Eczacıbaşı İlaç (ECILC) oldu. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları (THYAO), ASELSAN (ASELS) ve Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 14.058,51 puandan tamamlamıştı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 14.400 ve 14.500 puan seviyeleri direnç, 14.000 ve 14.100 puan seviyeleri de destek konumunda izleniyor.

Risk iştahı yükseldi

Küresel piyasalarda, ABD-İran arasındaki müzakere sürecinin anlaşmayla sonuçlanabileceğine yönelik umutların tekrar artmasıyla risk iştahı yükseldi.

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerden gelen haber akışı fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürüyor. Uzlaşı masasında iki ülkenin özellikle nükleer ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konularında restleşmesiyle tırmanan gerilim dünkü görüşmelerde bir miktar yatıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin Washington ile temasa geçtiğini ve bir anlaşmaya varmaya istekli olduklarını belirtti.

Hafta genelinde Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler ile petrol fiyatlarının seyrinin piyasalarda yön tayini açısından belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor. ABD'deki Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları da hem küresel hem de yurt içi gündemin odağında yer alıyor.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD'deki temasları da piyasalar tarafından yakından izleniyor.

Günün geri kalanında yurt içinde veri gündemi sakin olurken, yurt dışında ise ABD'de ÜFE verileri takip edildi.