Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün açılışta önceki kapanışa göre 92,30 puan ve yüzde 0,64 artışla 14.421,65 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,79 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,74 ile orman kağıt basım oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kaybederek 14.329,34 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 14.500 ve 14.600 puan seviyeleri direnç, 14.300 ve 14.200 puan seviyeleri de destek konumunda bulunuyor.

Gözler Fed'e çevrildi

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin müzakere süreçlerinin durması ve teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Jeopolitik belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmaması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin oluşturduğu temkinli hava küresel piyasalarda risk iştahını sınırlıyor.

Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararı yatırımcıların odağına yerleşti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, yatırımcılar politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden gelecekteki yol haritasına ilişkin sinyaller arayacak.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri takip edileceğini belirtti.