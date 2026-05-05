Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün açılışta önceki kapanışa göre 32,10 puan ve yüzde 0,22 artışla 14.401,72 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 116,30 puan ve yüzde 0,81 artışla 14.485,92 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 72,8 milyar lira oldu. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.357,98 puanı, en yüksek 14.485,92 puanı gördü.

BIST 100 endeksinde teknik olara 14.600 ve 14.700 puan seviyeleri direnç, 14.400 ve 14.300 puan seviyeleri de destek konumunda izleniyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kaybederek 14.369,61 puandan tamamlamıştı.

En çok yükselenler

Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi ise yüzde 1,23 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen 2,57 ile iletişim, en fazla kaybeden ise yüzde 0,47 ile elektrik oldu.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,13, mali endeks yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 0,68 ve teknoloji endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 68'i yükselirken, 31'i düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Sasa Polyester, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ile ASELSAN oldu.

Küresel piyasalarda pozitif seyir

ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese ilişkin haber akışı küresel piyasalarda oynaklığı artırmaya devam ederken, Brent petrol fiyatlarının zirve seviyelerinden gerilemesi küresel piyasalarda pozitif seyri destekliyor.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra yurt içinde reel efektif döviz kurun, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.