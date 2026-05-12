Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, bugün açılışta önceki kapanışa göre 7,84 puan ve yüzde 0,05 artışla 15.141,38 puana çıktı. Açılışın ardından sürekli işlemlerin başlamasıyla satışların ağırlık kazanması sonrasında endeks eksiye geçti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,73 ile ticaret, en çok gerileyen yüzde 0,73 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 15.200 ve 15.300 puan seviyeleri direnç, 15.000 ve 14.900 seviyeleri de destek konumunda izleniyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazanarak 15.133,54 puandan tamamladı ve tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Ayrıca endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 15.204,92 puana çıkardı.

Gözler ABD enflasyonunda

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında kalıcı bir barış sağlanacağına yönelik iyimserliğin azalmasıyla karışık seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Geçen hafta güçlü gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından bugünkü enflasyon verisi de ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına ilişkin beklentilerde etkili olacak.

Orta Doğu kaynaklı enerji fiyatı baskısının enflasyon görünümüne ne ölçüde yansıdığı, Bankanın faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından kritik bir öneme sahip bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirtti.