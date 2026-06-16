Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 yükselişle 14.482,86 puandan başladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 36,44 puan ve yüzde 0,25 artışla 14.482,86 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,47 ile ticaret, en çok gerileyen yüzde 0,79 ile bilişim oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,64 değer kazanarak 14.446,42 puandan tamamlamıştı.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 14.600 ve 14.700 puan seviyeleri direnç, 14.300 ve 14.200 puan seviyeleri de destek konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalarda karışık seyir

Küresel piyasalar, ABD-İran anlaşmasına ilişkin ayrıntıların henüz netleşmemesi nedeniyle karışık bir seyir izliyor.

Orta Doğu'daki gelişmeler küresel piyasalarda fiyatlamaların üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Dün üst düzey ABD'li bir yetkili, İran'la mutabakat zaptının ABD adına Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance tarafından, İran tarafında ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf tarafından imzalandığını açıkladı.

ABD ve İran arasında anlaşma sağlanması ve taraflar arasında mutabakat zaptının imzalanmasıyla küresel piyasalarda dün ralli havası görülürken anlaşmanın detaylarının net olmaması nedeniyle yeni günde yatırımcıların temkinli davrandığı görülüyor.

Hürmüz Boğazı'ndan transit geçişe yeniden başlanmasına ilişkin güven ortamının tesis edilmesinin haftalar sürebileceğine yönelik tahminler, piyasalarda temkinli görünümün sürmesine neden oluyor.

Anlaşma, piyasalarda ilk etapta rahatlama yaratsa da bu durumun ABD ile İsrail'i karşı karşıya getirebileceğine yönelik haber akışı sürecin ne kadar kırılgan bir zeminde ilerlediğini ortaya koyuyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirtti.