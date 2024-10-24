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Borsa güne yükselişle başlarken, alımlar hızlandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü negatif seyirde geçirirken, 24 Ekim 2024 Perşembe gününe yüzde 0,74 yükselişle 8.779,05 puandan başladı.

Haber Merkezi
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Borsa güne yükselişle başlarken, alımlar hızlandı
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BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 64,36 puan ve yüzde 0,74 artışla 8.779,05 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi yüzde 0,91 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile sigorta oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 değer kaybederek 8.714,69 puandan tamamladı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.500 seviyeleri destek konumunda izlenirken, 8.800 ve 8.900 puan seviyeleri de direnç konumunda bulunuyor. 

Küresel piyasalarda negatif seyir sürüyor

Küresel piyasalar, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin sonuçları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi. 

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