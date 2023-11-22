Borsa günü 8000 puanın altında tamamladı

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, 5 hafta aranın ardından dün 8000 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirirken; bugün yeniden 8000 puanın altına sarktı. Borsada yükseliş eğiliminin devamı için, hem kritik hem de psikolojik seviye olan 8000 puanın üzerinde kapanışlar takip edilecek.

BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,10 artışla 8054 puandan başlarken; 7984 - 8060 bant aralığında hareket etti. Endeks, kapanışta yüzde 0,74 düşüşle 7987 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,08 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Endeksler, gün sonunda ise sırasıyla yüzde 0,16 ve yüzde 0,44 kayıpla işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8200 ve 8320 seviyeleri direnç, 8000 ve 7910 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, alış ağırlık seyrini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,18 yükselişle 7946 puandan tamamlamıştı.