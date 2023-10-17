Borsa, günü 8000 puanın üzerinde tamamladı

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda diplomasinin ön plana geçme olasılığı piyasaları rahatlatmış görünürken; haber akışları ve gün içi yaşanacak gelişmelerin Borsa İstanbul üzerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, 8000 puan altında kapanışların devam etmesi halinde teknik göstergelerdeki aşağı yönlü eğilim artabileceğine dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi, gün içinde 7908 ve 8115 bant aralığında işlem görürken; kapanışta yüzde 2,27 primle gün içi zirvesi olan 8115 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydederken; gün sonunda sırasıyla yüzde 2,27 ve 2,71 artışla işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7900 ve 7820 seviyeleri destek, 8000 ve 8100 puan direnç konumunda bulunuyor.

Bilanço sezonu yatırımcıların odağında

Küresel piyasalar, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bölgelere yayılmadan durdurulması için atılan diplomatik adımların olumlu sonuçlanabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlerken, ABD'de hızlanan bilanço sezonu yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, çarşamba günü İsrail'i ziyaret ederek, İsrail'in "savaş hedefleri ve stratejisi" hakkında kapsamlı bir brifing alacağı, İsrail ziyaretinin ardından da Ürdün'e giderek Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği duyuruldu.

Söz konusu görüşmelerin İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes olabileceği ihtimalini artırmasıyla piyasalarda risk iştahı güçlenirken, varlık fiyatlarını da etkilediği görülüyor.