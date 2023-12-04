Borsa günü 8000 puanın üzerinde tamamladı

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, geçtiğimiz 4 haftayı aralıksız değer kazancıyla tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, sonrasında negatif ve pozitif tarafta bir seyir izlerken, gün içinde 7962 - 8108 bant aralığında işlem gördü. Endeks, kapanışta yüzde 0,76 primle 8087 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,24 artış kaydederken; gün sonunda sırasıyla yüzde 2,75 ve yüzde 0,50 oranında kazançla hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8080 ve 8200 seviyeleri direnç, 8000 ve 7900 puan destek konumunda bulunuyor.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kazancıyla 8026 puandan tamamlamıştı.