Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 178,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi 152,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,51 ve holding endeksi yüzde 1,43 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,03 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Gün içinde 8.403,81 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 8.100-8.200 bandında dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla haftaya temkinli bir seyirle başlandığını ifade ederek, bu hafta, başta ABD'de enflasyon verileri olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Banka'nın kasım toplantısında 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin ise yüzde 44'e çıkmasıyla belirsizliğin arttığına işaret etti.

Yarın yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise Almanya'da Zew endeksleri, İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.