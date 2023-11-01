Borsa günü yükselişle tamamladı

3 günlük yükselişine dün ara veren Borsa İstanbul, bugün dalgalı hareket ederken, günü pozitif tarafta tamamladı. Bir taraftan üçüncü çeyrek finansalları gelmeye devam ederken; diğer taraftan İsrail - Filistin arasında yaşanan gerginliğe yönelik haber akışları yakından takip edilmeyi sürdürüyor. Endekste, aşağı yönlü hareketin devamında yakın destek olarak 7200 seviyesi, yukarı yönlü harekette ise 7650 seviyesi izleniyor.

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,73 değer kazanarak 7568 puandan başlarken, 7297 - 7597 bant aralığında işlem gördü. Endeks, kapanışta yüzde 0,19 yükselişle 7428 puanda bulundu.

Açılışta Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 0,91 artış kayderken; gün sonunda sırasıyla yüzde 0,45 kayıp ve yüzde 0,39 kazançla hareket etti.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,58 değer kaybıyla 7514 puandan tamamlamıştı.