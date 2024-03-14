Borsa günü yüzde 0,30 kayıpla tamamladı

BIST 100 endeksi, 26,71 puan azalırken toplam işlem hacmi 79,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,10, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

En çok kazandıran sektör, yüzde 1,80 ile elektrik en çok gerileyen ise bankacılık sektörü oldu.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, TÜFE verisinin ardından ÜFE'nin de beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

Yurt içinde yarın Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi, bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanımı, New York Fed sanayi endeksi ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öne çıkacak.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç 8.800 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.