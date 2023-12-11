Borsa günü yüzde 2'nin üzerinde düşüşle tamamladı

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, 4 hafta aralıksız yükselişinin ardından geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamlarken, yeni haftada da negatif tarafta hareket ediyor. Endeks, yine 8000 puanın üzerinde tutunamayarak altına sarkarken; uzmanlar, hacim ve para girişinin zayıf olmasına dikkat çekti ve aşağı yönlü hareketin devamında yakın destek olarak 7850 seviyesinin, yukarı yönlü harekette 8000 seviyesinin izlendiğini belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağına bulunuyor.

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,08 değer kazanarak 7920 puandan başlarken; 7723 - 7924 bant aralığında işlem gördü. Endeks, günü yüzde 2,34 düşüşle 7728 puandan tamamladı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,15 artış kaydederken, kapanışta sırasıyla yüzde 0,97 ve yüzde 2,12 kayıpla hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7900 ve 7780 puan destek, 7960 ve 8060 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kaybıyla 7913 puandan tamamlamıştı.