Borsa günün ilk yarısında değer kazandı

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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,95 puan ve yüzde 1,03 artışla 12.275,63 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 45,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,13 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,23 ile ticaret, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,99 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de ADP haftalık özel sektör istihdamı ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.200 ve 12.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.