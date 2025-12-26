Borsa haftanın son işlem gününe artıda başladı

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 azalışla 11.336,18 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,24 puan ve yüzde 0,04 artışla 11.340,42 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,72 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,24 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 11.450 ve 11.550 puan seviyeleri direnç, 11.250 ve 11.150 puanı seviyeleri de destek konumunda izleniyor.

Küresel piyasalarda tatil havası

Küresel piyasalarda, Noel tatili sebebiyle dünya çapında birçok endekste işlem gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada ve vadeli işlemlerde yön arayışı öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise Noel tatili nedeniyle Avrupa piyasalarının kapalı olacağını belirtti.