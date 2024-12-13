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Borsa haftanın son işlem gününe düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 düşüşle 10.028,15 puandan başladı.

Haber Merkezi
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Borsa haftanın son işlem gününe düşüşle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,48 puan ve yüzde 0,30 azalışla 10.028,15 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,48 ile bilişim, en çok kaybettiren ise banka oldu.

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa paralel 10.058,63 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 10.000 ve 9.900 seviyeleri destek, 10.150 ve 10.200 seviyeleri de direnç konumunda bulunuyor. 

Küresel piyasalarda öne çıkanlar

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni yılda izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin artmasıyla negatif bir seyir öne çıkıyor.

Ülkede açıklanan enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller enflasyonla mücadelenin beklenenden daha çok zaman alabileceği endişelerini beslerken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güçlü kalmayı sürdürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirtti. 

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