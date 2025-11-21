Borsa haftanın son işlem gününe düşüşle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 10.979,73 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,04 puan ve yüzde 0,39 azalışla 10.936,69 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 0,52 azaldı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,82 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 10.900 ve 10.800 puan seviyeleri destek, 11.000 ve 11.100 seviyeleri de direnç konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalarda görünüm negatif

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayına yönelik faiz indirim beklentilerinin gerilemesi ve varlık fiyatlamalarındaki yüksek değerleme endişelerinin yeniden güç kazanmasıyla negatif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.