Borsa haftanın son işlem gününe yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 0,28 yükselişle 8.888,51 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, tüm sektör endeksleri yükseldi. En çok kazandıran yüzde 0,51 ile gıda içecek oldu.

BIST 100 endeksinde destek konumunda 8.800 ve 8.700 seviyeleri, direnç konumunda da 9.100 ve 9.200 seviyeleri takip ediliyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,58 değer kaybederek 8.863,88 puandan tamamladı.

Hangi veriler izlenecek?

Küresel piyasalarda, 5 Kasım’da gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin siyasal belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüşün genele yayılması sebebiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

Haftanın son işlem gününde yurt içinde imalat sanayi PMI ve S&P'nin Türkiye değerlendirme raporu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporunun yanı sıra İngiltere ve ABD'de imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.