  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa haftanın son işlem gününe yükselişle başladı
Takip Et

Borsa haftanın son işlem gününe yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 yükselişle 9.496,81 puandan başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa haftanın son işlem gününe yükselişle başladı
Takip Et

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,55 puan ve yüzde 0,13 artışla 9.496,81 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,76 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren yüzde 0,29 ile taş toprak oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,41 değer kaybederek 9.523,31 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 9.600 ve 9.700 puan seviyeleri direnç, 9.400 ve 9.300 seviyeleri de destek konumunda izleniyor. 

Trump'ın gümrük vergileri ortalığı karıştırdı 

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerin etkisiyle oluşan satış baskısı etkili olmayı sürdürürken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara ve ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceğini dile getirdi. 

Küresel piyasalarda satış baskısı devam ediyorKüresel piyasalarda satış baskısı devam ediyorEkonomi
Temettüsü güçlü şirketler yatırımcının radarındaTemettüsü güçlü şirketler yatırımcının radarındaEkonomi
Para piyasası fonlarıPara piyasası fonlarıEkonomi
Borsa Haberleri
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Trump'ın gümrük hamlesi sonrası New York Borsası'nda sert düşüş
Trump'ın gümrük hamlesi sonrası New York Borsası'nda sert düşüş
Trump'ın vergileri sonrası Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Trump'ın vergileri sonrası Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
New York borsası günü yükselişle kapattı
New York borsası günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı