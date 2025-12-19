Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,84 puan artarken toplam işlem hacmi 115,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,23 kıymet kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,23 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,66 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda ABD'de enflasyondaki yavaşlamaya işaret eden verilerin ardından pozitif seyir izlenirken yurt içinde BIST 100 endeksi de haftanın son işlem gününü alıcılı seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise tüketici güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 azalışla 83,5 oldu. Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), ekim ayı itibarıyla eksi 323,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde reel kesim güven endeksinin, kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise ABD ve İngiltere'de büyüme ile Japonya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.450 ve 11.550 puanın direnç, 11.250 ve 11.150 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.