Borsa haftanın son işlem gününe yükselişle başladı

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 75,92 puan ve yüzde 0,60 artışla 12.802,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,38 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 0,47 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,83 değer kaybederek 12.727,06 puandan tamamlamıştı.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 12.900 ve 13.000 puan seviyeleri direnç, 12.800 ve 12.700 puan seviyeleri de destek konumunda izleniyor.

Küresel piyasalar karışık

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilimlerin nihai olarak sonlanacağına yönelik beklentilerin ötelenmesiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarındaki karışıklık, saldırılara yönelik süre verdiğini belirtmesi, piyasalarda da net bir karşılık bulamıyor. ABD yönetimine yönelik güvensizlik, İran savaşının uzaması risklerinin fiyatlanmasının devam etmesini sağlıyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.