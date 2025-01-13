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Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,09 düşüşle 9.901,84 puandan başladı.

Haber Merkezi
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Borsa haftaya düşüşle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,77 puan ve yüzde 0,09 azalışla 9.901,84 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,19 ile iletişim olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,73 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybederek 9.910,61 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 9.900 ve 9.800 puan destek, 10.000 ve 10.100 seviyeleri de direnç konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalarda negatif seyir

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yılın ikinci yarısında devam edeceğine yönelik fiyatlamalarla negatif bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesinin yanı sıra perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ve federal bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti. 

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