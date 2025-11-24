Borsa haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,13 puan ve yüzde 0,26 azalışla 10.894,74 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,06 düştü.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,06 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,55 ile taş toprak oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyeleri direnç, 11.000 ve 11.100 puan ise destek konumunda bulunuyor.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,52 değer kaybederek 10.922,86 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalardan haftaya pozitif başlangıç

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine dair öngörülerin güçlenmesi ve Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmelerle haftaya pozitif başlangıç yaptı.