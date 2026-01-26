Borsa haftaya düşüşle başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,1 değer kazanarak 12.992,71 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Yılbaşından bu yana yükseliş trendinde olan yurt içi piyasalar küresel taraftaki gelişmelerin etkisiyle haftaya negatif başladı.

BIST 100 endeksi, bugün açılışta önceki kapanışa göre 63,38 puan ve yüzde 0,49 azalışla 12.929,33 puandan yeni haftaya başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,93 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,40 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 12.900 ve 12.800 puan seviyeleri destek, 13.100 ve 13.200 puan seviyeleri de direnç konumunda izleniyor.

Fitch Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi

Yurt içinde ise Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise Türkiye ile ilgili bir karar almadı.

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler sürüyor

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik risklerin sürmesi, yarı iletken sektöründeki satıcılı seyir ve ABD'de kar fırtınasının bazı sektörleri olumsuz etkilemesiyle negatif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.