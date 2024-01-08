Borsa haftaya hızlı başladı: Bankalarda sert yükseliş!

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, iki hafta aradan sonra geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlarken, yeni haftaya da kazançlı başladı. BIST 100 endeksinde yükseliş gün içinde yüzde 2'nin üzerine çıkarken; Bank of America'nın Türk bankalarına ilişkin raporunun etkisiyle, bankacılık endeksi yükselişini yüzde 6'nın üzerine kadar taşıdı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 değer kazanarak 7667 puandan başlarken; 7667 - 7803 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 12.15 itibarıyla yüzde 2,22 kazançla 7798 puanda bulundu.

Bankacılık endeksi, Bank of America'nın "Türkiye'ye yönelik yatırımcı ilgisinin önemli ölçüde arttığını ve yatırımcıların, birkaç yıllık kopukluğun ardından Türk bankaları hakkındaki görüşlerini tazelemeye hevesli olduklarını bildirdi" değerlendirmesiyle yükselişini yüzde 6'nın üzerine kadar taşıdı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,60 ve holding endeksi yüzde 0,66 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 6,05 ve yüzde 2,08 oranında primli seyrediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7700 ve 7800 seviyeleri direnç, 7600 ve 7500 puan destek konumunda bulunuyor.

Yeni haftada bunlar takip edilecek

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, yurt içinde yoğun veri gündeminin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), bu hafta başlayacak "Yatırımcı Günleri" toplantılarının takip edileceğini söyledi.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma akşamı açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yanı sıra TCMB'nin 11 Ocak'ta JPMorgan'ın New York'taki merkezinde düzenleyeceği Yatırımcı Günlerinin ilk toplantısı da yakından izlenecek.