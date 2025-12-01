Borsa haftaya yatay başladı

  1. Ekonomim
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yatay seyirle 10.898,10 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 10.898,70 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,59 puan ve yüzde 0,01 azalışla 10.898,10 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,08 gerilerken, holding endeksi önceki kapanışa paralel açıldı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,80 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile tekstil deri oldu.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 10.800 ve 10.700 puan seviyeleri destek, 11.100 ve 11.200 puan seviyeleri de direnç konumunda izleniyor. 

Fed'den faiz indirimi beklentileri gücünü koruyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Japonya Merkez Bankasına (BoJ) ilişkin faiz artırım beklentilerinin artmasıyla haftaya karışık seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

