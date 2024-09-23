  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa haftaya yükselişle başladı
Takip Et

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,60 yükselişle 9.959,21 puandan başladı. Açılışın ardından yükseliş seyrine devam eden endekste bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 1'i aştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa haftaya yükselişle başladı
Takip Et

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 58,95 puan ve yüzde 0,60 artışla 9.959,21 puandan işlem gördü. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen yüzde 1,98 ile madencilik oldu.

Açılışın ardından yükseliş seyri hızlanırken, bankacılık hisseleri yükselişini güçlendirmeye yöneldi.  

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybıyla 9.900,25 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda pozitif görünüm

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta gerçekleştirdiği 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin öne çıkması risk iştahını beslemeye devam ediyor.

Halihazırda para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puan daha faiz indirimi yapacağının fiyatlandığını aktaran analistler, söz konusu fiyatlamalarda da verileri takiben oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 10.000 ve 10.150 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Merkez Bankası'ndan yeni analiz: Kredi kartı kullanımı neden artıyor?Merkez Bankası'ndan yeni analiz: Kredi kartı kullanımı neden artıyor?Ekonomi
Piyasalar yeni haftaya pozitif başladıPiyasalar yeni haftaya pozitif başladıEkonomi
Türkiye için iyi haberler artıyorTürkiye için iyi haberler artıyorEkonomi
Ayrışmaya devam ediyor, bankalar %60 kazandırdıAyrışmaya devam ediyor, bankalar %60 kazandırdıEkonomi
Şimşek, ABD’li yatırımcıya ‘çok spekülatif’ten ‘spekülatif’e yaklaşan Türkiye’yi anlatacakŞimşek, ABD’li yatırımcıya ‘çok spekülatif’ten ‘spekülatif’e yaklaşan Türkiye’yi anlatacakEkonomi

 

Borsa Haberleri
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Altın fiyatları tam gaz! Yükseliş sürecek mi yoksa düşüş mü bekleniyor?
Altında yükseliş sürecek mi yoksa düşüş mü bekleniyor?
Borsada geçen hafta yatırımcısına en çok hangi hisseler kazandırdı?
Borsada geçen hafta yatırımcısına en çok hangi hisseler kazandırdı?
Borsa, günü düşüşle haftayı kazançla kapadı
Borsa, günü düşüşle haftayı kazançla kapadı
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası düşüşle açıldı
SPK'dan halka arzlara ilişkin yeni düzenleme
Halka arzlara ilişkin yeni düzenleme