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Borsada enflasyon coşkusu! Kritik seviyeyi aştı

Borsa İstanbul, temmuz ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin ardından yükselişini hızlandırdı ve 19 Mart tarihinden önce gördüğü ve kritik seviye olan 10.900 puanı aştı. Bankalarda yükseliş gün içinde, yüzde 3,5'in üzerine kadar çıktı.

Haber Merkezi
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Borsada enflasyon coşkusu! Kritik seviyeyi aştı
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İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,06 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 33,52 oldu. Ekonomistlerin beklentisi temmuzda TÜFE'nin yüzde 2,34 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 33,90 seviyesine gerilemesi yönündeydi.

Önemli verinin piyasa beklentisinin altında gelmesinin ardından, borsada 'enflasyon' coşkusu yaşanıyor. BIST 100 endeksi 10.926 puana kadar yükselerek yaklaşık 4,5 ayın zirvesine ulaşırken, bankacılık endeksinde primli seyir gün içinde yüzde 3,5'in üzerine kadar çıktı.

Borsada hızlı yükseliş

Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,56 artışla 10.807 puana çıkarken; enflasyon verisinin ardından yükselişini hızlandırdı ve 10.926 kadar tırmandı. BIST100 endeksi, saat 11.11 itibarıyla yüzde 1,02 primle 10.856 puanda bulunuyor.

Güne bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazancıyla başlarken, şu dakikalarda sırasıyla yüzde 2,23 ve yüzde 1,01 artışla işlem görüyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puan direnç, 10.700 ve 10.600 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kazanarak 10.746,98 puandan tamamlamıştı.

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