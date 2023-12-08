Borsa haftayı nasıl tamamlayacak?

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, dün 7747 puana kadar geri çekildikten sonra gelen tepki alımlarıyla günü yüzde 1'in üzerinde yükselişle tamamlarken, haftanın son işlem gününde kararsız hareket ediyor. Uzmanlar, yukarı yönlü hareketin devamında yakın direnç olarak 8150 seviyesinin, aşağı yönlü harekette ise 7900 seviyesinin izlendiğini belirtti.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 değer kazanarak 7988 puandan başlarken; 7933 - 7988 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 12.50 itibarıyla yüzde 0,35 düşüşle 7951 puanda işlem gördü.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,82 ve yüzde 0,19 kayıpla işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8000 ve 8100 seviyeleri direnç, 7900 ve 7800 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kazancıyla 7978 puandan tamamlamıştı.