Borsa haftayı primli tamamlamaya hazırlanıyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, dün genele yayılan tepki hareketinin ardından, haftanın son işlem gününe de primli başladı. Uzmanlar, endekste 7400 puan seviyesinin test edilmesinin ardından gelen tepkinin önemli olduğunun altını çiziyor.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 değer kazanarak 7570 puandan başlarken; 7551 - 7585 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 11.07 itibarıyla yüzde 0,23 yükselişle 7565 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,11 ve holding endeksi yüzde 0,16 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,60 ve yüzde 0,11 düşüşle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7600 ve 7700 puan direnç, 7500 ve 7400 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Dün, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,83 değer kaybıyla 7547 puandan tamamlamıştı.

Dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin not görünümünde iyileşmenin başladığını ve not artışının da olacağına inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"(İş dünyasına) Mal ve hizmetlerde muazzam teşvikler getirdik, devam edeceğiz. Eğer ihracat yapmıyorsanız, lütfen '2024 ve sonrasında ihracat yapacağız' diye planlama yapın. Çünkü sizi destekleyeceğiz. Rekabet gücünüzü, istihdamı ve çalışanları desteklemek için 2024 yılında 630 milyar liradan fazla bir gelirden vazgeçeceğiz"