Borsa haftayı rekorla tamamladı

Gün düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün gördüğü rekor seviyelerin ardından gelen kar satışlarıyla birlikte günü ağırlıkla negatif seyirde sürdürdü.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 7,07 puan ve yüzde 0,05 azalışla 15.033,18 puana inerken, günün ilk yarısında da düşüş eğiliminde hareket ederek saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,99 puan ve yüzde 0,07 düşüşle 15.029,26 puana indi.

Rekorlara dönüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, TSİ 15:30'da açıklanan ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle piyasalarda oluşan pozitif seyirden ve ABD-İran haber akışından etkilenerek yeniden yükselişe geçti.

BIST 100 endeksi seans içi rekorunu 15.167 puan seviyesine taşırken, haftayı rekor seviyeden tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,15 oranında 22,40 puan artışla 15.062,65 puandan tamamladı. ABD ve küresel piyasalarda da hareketlilik izlenirken, endeks haftalık bazda da yüzde 4,29 seviyesinde değer kazandı.

Haftanın son işlem gününde toplam işlem hacmi 235 milyar TL'ye yaklaştı. Endeks, gün içinde en düşük 14.933,47 puanı, tarihi rekor seviyesi olan en yüksek 15.167,10 puanı gördü.

En çok işlem görenler

Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 1,07 ve sanayi endeksi de yüzde 1,17 oranında değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 4 ile metal ana sanayi, en fazla kaybeden yüzde 9,21 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre günün sonunda BIST 100 endeksine dahil hisselerden en çok değer kazanan yüzde 9,99 yükselişle günü tamamlayan Altınay Savunma (ALTNY) olurken, şirketin bu değer kazancında bağlı ortaklığı Dasal Havacılık'ın, Nijerya merkezli şirketle 100 bin kamikaze İHA satışı için sözleşme imzalaması etkili oldu. En çok düşen hisse de yüzde 9,98 ile Destek Finans Faktoring oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester (SASA), Türk Hava Yolları (THYAO) ve Astor Enerji (ASTOR) oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 kazançla 15.040,25 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 15.100 ve 15.200 puan seviyeleri direnç, 14.900 ve 14.800 seviyeleri de destek konumunda bulunuyor.

Piyasalar ABD verilerine odaklandı

Küresel piyasalar, ABD-İran cephesinden gelen haber akışlarıyla şekillenmeye devam ederken, yatırımcılar ABD'de bugün açıklanan tarım dışı istihdam verilerine de odaklanmıştı.

ABD ile İran arasında barış sağlanabileceğine yönelik umutlarla hafta başından bu yana piyasalarda etkili olan iyimser hava, haftanın son işlem gününde yerini gerilimin yeniden tırmanabileceğine ilişkin endişelere bırakırken, haber akışı da belirsizliği ve gerilimi destekler bir akışta oldu.

ABD–İran cephesinden gelen haber akışlarıyla şekillenmeye devam eden küresel piyasalarda, bölgede her ne kadar ateşkesin sürdüğüne yönelik mesajlar öne çıksa da dün ABD’nin Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı gemileri vurduğu ve ardından İran’ın ülkenin güney kesimindeki askeri üsleri hedef aldığı yönündeki haber akışları, ateşkesin halen oldukça kırılgan olduğuna işaret etti.

Tarım dışı istihdam verileri de beklentilerin üzerinde gelerek işgücü piyasasındaki güçlü seyre işaret etti.