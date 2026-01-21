Borsa İstanbul 14 hisseyi temettü endeksinden çıkardı
Borsa İstanbul, 1 Şubat – 30 Nisan 2026 dönemini kapsayan BIST Temettü ve BIST Temettü 25 endekslerindeki yeni düzenlemeleri duyurdu.
Borsa İstanbul A.Ş. 21 Ocak’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan BIST Temettü ve BIST Temettü 25 endeksleri dönemsel değişiklikleri hakkında açıklama yaptı.
Duyuruda, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti’nin 10.3. maddesine istinaden Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce; BIST Temettü ve BIST Temettü 25 endekslerinde 01.02.2026 – 30.04.2026 dönemi için tablodaki değişikliklerin yapılacağı belirtildi.
Borsa İstanbul tarafından BIST Temettü Endeksi'nden çıkarılan şirketlerin güncel listesi şu şekildedir:
-
Adel Kalemcilik (ADEL)
-
Alfa Solar Enerji (ALFAS)
-
Avrupakent GMYO (AVPGY)
-
Boğaziçi Beton (BOBET)
-
Bor Şeker (BORSK)
-
Bursa Çimento (BUCIM)
-
Escar Filo (ESCAR)
-
Gentaş (GENTS)
-
Meditera (MEDTR)
-
Mistral GMYO (MSGYO)
-
Osmanlı Menkul (OSMEN)
-
SDT Uzay (SDTTR)
-
Verusa Holding (VERUS)
-
Vestel Beyaz Eşya (VESBE)