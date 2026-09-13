Borsa İstanbul 158 trilyon dolarlık devler liginden ne kadar pay alıyor?

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Menkul Kıymetler Endüstrisi ve Finansal Piyasalar Birliği (SIFMA) verilerine göre küresel hisse senedi piyasaları, toplamda 158 trilyon dolarlık tarihi bir büyüklüğe ulaştı. Dünya ekonomilerini yönlendiren sermayenin bölgesel dağılımı incelendiğinde ise dramatik bir dengesizlik göze çarpıyor. Borsa İstanbul'da işlem gören tüm şirketlerin toplam piyasa değeri olan 430 milyar dolar (20,83 trilyon TL), küresel ölçekteki dev borsaların ve tekil ülkelerin yanında oldukça kısıtlı bir paya işaret ediyor.

ABD borsaları Borsa İstanbul’u 160’a katladı

Küresel piyasaların açık ara lideri konumundaki Amerika Birleşik Devletleri, New York Borsası (NYSE) ve Nasdaq’ın etkisiyle 68,4 trilyon dolarlık bir piyasa değerini yönetiyor. Dünya hisse senedi piyasalarının neredeyse yüzde 43’ünü tek başına oluşturan ABD borsaları, Türkiye’deki tüm halka açık şirketlerin toplam değerinin 159 katına ulaşıyor.

Çin, Japonya ve Hindistan ile devler ligi farkı

Asya pazarının devleri de Borsa İstanbul ile aradaki makası trilyon dolarlık farklarla açmış durumda:

Çin: Hong Kong ve Şanghay gibi merkezleriyle birlikte 11,5 trilyon dolarlık borsasıyla Borsa İstanbul'un tam 26,7 katı büyüklüğe sahip.

Japonya: Tokyo Borsası önderliğinde 6,5 trilyon dolarlık hacmiyle Türkiye piyasasının 15,1 katı önünde yer alıyor.

Hindistan: Son yıllardaki sert yükselişiyle 5,2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak Borsa İstanbul'un 12,1 katı büyüklüğe erişti.

Avrupa Devleri: İngiltere (3,1 trilyon $) Türkiye'nin 7,2 katı, Fransa (3,1 trilyon $) 7,2 katı ve Almanya (2,5 trilyon $) ise Türkiye'nin 5,8 katı büyüklüğe sahip.

Dünya borsaları ve Türkiye kıyaslama tablosu