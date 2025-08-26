Borsa İstanbul 17 hisseyi tüm endekslerden çıkardı

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 26 Ağustos 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Endeks Şirketlerinde Değişiklik hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti’nde yapılan değişikliklerin 27.08.2025 tarihinden itibaren uygulamaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Bu kapsamda güncellenecek BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti’nin 2.14 maddesi uyarınca, Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem gören paylar 27.08.2025 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu tüm BIST Pay Endekslerinden çıkarılacak.

Kapsam dahilinde şirketler:

- AYES ÇELİK HASIR VE CİT (AYES)

- BALATACILAR BALATACILIK (BALAT)

- BASTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO (BASCM)

- ÇİMENTAŞ (CMENT)

- İNNOVA TEKNOLOJİ (İNTEK)

- İŞBİR HOLDİNG (İŞBİR)

- KENT GIDA (KENT)

- T. KALKINMA BANK. (KLNMA)

- KUŞTUR KUŞADASI TURİZM (KSTUR)

- ORMA ORMAN MAHSULLERİ (ORMA)

- QNB FİNANSAL KİRALAMA (QNBFK)

- QNB BANK (QNBTR)

- SÖNMEZ PAMUKLU (SNPAM)

- SODAŞ SODYUM SANAYİİ (SODSN)

- SUMAŞ SUNİ TAHTA (SUMAS)

- YİBİTAŞ İNŞAAT MALZEME (YBTAS)

- YONGA MOBİLYA (YONGA)