Borsa İstanbul, 2024 yılında da seriyi bozmadı: 6 yıldır yükseliş sürüyor

Borsa İstanbul, 2018 yılında yaşadığı değer kaybının ardından 2019 yılından bu yana yıllık bazda kazandırmaya devam etti. 1997’den bu yana en uzun yükseliş serisi görülen endeks, 2019 yılını yüzde 25, 2020 yılını yüzde 29, 2021 yılını yüzde 26, 2022 yılını yüzde 197 ve 2023 yılını yüzde 36 yükselişle tamamlamıştı. BIST 100 2024 yılını da yüzde 31,60 oranında değer kazancıyla tamamladı.

Borsada tarihi zirveler

Endeks yıl içinde tarihi zirvelerini de yeniledi. Zirvesini 11.252,11 puan seviyesine taşıyan BIST 100 endeksi, yılın 7 ayında yükselirken (ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, kasım ve aralık), 5 ayı da kayıpla (mart, temmuz, ağustos, eylül, ekim) tamamladı.

En çok kazandıran sektörler

Borsa İstanbul’da 2024 yılında en çok yükselen sektör endeksleri sigorta, iletişim ve bankacılık olurken, yıl boyunca değer kaybeden tek sektör endeksi ise spor oldu.

Bankacılık endeksi yıl boyunca yaklaşık yüzde 67 oranında yükselirken, sanayi ise yüzde 13,20 oranında değer kazandı.

2024 yılında Borsa İstanbul’da 34 halka arz yapılırken, halka arz endeksi yıl boyunca yüzde 17 seviyesinde yükseliş gösterdi.

En çok yükselen ve düşen hisseler

Tüm hisseler içinde 2024’te en çok yükselen hisse yüzde 549,50 ile Ufuk Yatırım (UFUK) olurken, en çok değer kaybeden de yüzde 83,04 ile Peker GYO (PEKGY) oldu.

BIST 100’e dahil hisselerde yıl boyunca en çok değer kazanan 3 hissede başı yüzde 154,88 ile Tav Havalimanları (TAVHL) çekerken, onu yüzde 135,40 ile MLP Sağlık (MPARK) ve yüzde 129,24 ile Enerya Enerji (ENERY) izledi. Endekste yıl boyunca en çok değer kaybeden hisseler ise tüm hisselerde olduğu gibi PEKGY başta gelirken, ikinci sırada yüzde 51,02 kayıpla Beşiktaş (BJKAS) ve üçüncü sırada da yüzde 46,44 ile Hektaş (HEKTS) geldi.

Piyasa değeri en yüksek şirketler

Yıl boyunca en çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları (THYAO), Ereğli (EREGL) ve İş Bankası (ISCTR) oldu.

2024 yılını tamamlarken, BIST 100’ün piyasa değeri 8 trilyon 554 milyar 998 milyon oldu. Endeksteki hisselerde de Türkiye’nin en yüksek piyasa değerine sahip şirketlerinde ilk sırada Garanti BBVA (GARAN) 522 milyar 480 milyon TL ile yer aldı. Onu 452 milyar 911 milyon TL’yle Koç Holding (KCHOL) izlerken, 387 milyar 780 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) da üçüncü oldu.