Borsa İstanbul 3 hisse için tedbir kararı aldı

Borsa İstanbul, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Verusa Holding (VERUS), Pergamon Dış Ticaret (PSDTC) ve Prizma Press Matbaacılık (PRZMA) paylarında önleyici tedbir uygulanmasına karar verdi.

Tedbirler, 3 Temmuz 2026 tarihli işlemlerden itibaren geçerli olacak ve 31 Temmuz 2026 seans sonuna kadar uygulanacak.

İki hisseye açığa satış ve kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre Verusa Holding (VERUS) ve Pergamon Dış Ticaret (PSDTC) paylarında belirtilen süre boyunca açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanacak.

Bir hissede emir paketi tedbiri uygulanacak

Prizma Press Matbaacılık (PRZMA) paylarında ise aynı tarihler arasında emir paketi tedbiri uygulanacak.

Bu kapsamda paylarda piyasa emri ve piyasadan limite emir girişleri kısıtlanacak, emir iptali, emir miktar azaltımı ve emir fiyat kötüleştirme işlemleri yasaklanacak. Ayrıca emir toplama bilgi yayını da sınırlandırılacak.