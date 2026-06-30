Borsa İstanbul, 3 hisseyi BIST Halka Arz Endeksi'nden çıkarıyor

Borsa İstanbul A.Ş., endeks şirketlerinde yapılacak değişikliklere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC), Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (HOROZ) ile Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT) payları BIST Halka Arz Endeksi (XHARZ) kapsamından çıkarılacak.

Borsa İstanbul, söz konusu değişikliğin endeks kural seti çerçevesinde gerçekleştirildiğini bildirdi.