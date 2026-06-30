Borsa İstanbul 6 hissenin fiili dolaşım oranını güncelledi

Borsa İstanbul A.Ş., endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarına ilişkin güncellemeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.

Açıklamaya göre, Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM), Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI), İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO), İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR), Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOPOL) ile TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) paylarında endeks hesaplamalarında kullanılacak fiili dolaşımdaki pay oranları revize edildi.

Yeni oranlar 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiili dolaşım oranları şöyle belirlendi:

Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM): Yüzde 34

Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI): Yüzde 46

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO): Yüzde 67

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR): Yüzde 31

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOPOL): Yüzde 27

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD): Yüzde 30