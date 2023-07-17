Borsa İstanbul 6500 puanı aştı

Borsa İstanbul, 4 haftadır aralıksız yatırımcısına kazandırırken, yeni haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı ve psikolojik seviye olan 6500 puanın üzerini test etti. BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek gün içi zirvesini 6535 puana taşırken; saat 10.45 itibarıyla yüzde 1,46 oranında yükselişle 6532 puanda işlem gördü.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 1,07 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,02 düşüş ve yüzde 1,33 yükselişle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 6500 ve 6600 seviyeleri direnç, 6300 ve 6200 puan destek konumunda bulunuyor.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09 artışla 6437 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirmişti.

Piyasaların gündemi yoğun

Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, bu hafta yurt dışında yoğun veri gündemi, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinde yumuşak inişin yapılabileceği ihtimalini öne çıkarmayı sürdürdüğünü, devam eden bilanço sezonunun da hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen katılan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bugün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir görüşme gerçekleştireceğine yönelik haber akışı öne çıkarken, analistler, görüşmeden gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.