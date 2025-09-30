  1. Ekonomim
  Borsa İstanbul 7 hisseyi halka arz endeksinden çıkardı
Borsa İstanbul 7 hisseyi halka arz endeksinden çıkardı

Borsa İstanbul, 1 Ekim 2025 itibarıyla yedi şirketin hisselerini Halka Arz Endeksi’nden çıkaracağını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bilgilendirmeye göre, bu karar 'BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 8.18 maddesi doğrultusunda alındı. Maddeye göre, bir şirket halka arz endeksine dahil edildiği tarihten itibaren 25. ayın ilk işlem gününde endeksten çıkarılıyor.

Endeksten çıkarılacak hisseler şu şekilde;

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.

Ebebek Mağazacılık A.Ş.

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri A.Ş.

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat A.Ş.

Reeder Teknoloji A.Ş.

Tarkim Bitki Koruma A.Ş.

