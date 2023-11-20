Borsa İstanbul 8000 puana yaklaştı

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul geçtiğimiz iki haftayı yükselişle tamamlarken, yeni haftaya da primli başladı. Borsada işlem hacimleri zayıf seyrini sürdürüyor. Uzmanlar, yukarı yönlü hareketin devamı için 8000 puan seviyesinin üzerinde kapanış yapmanın önemli olduğunu belirtirken; aşağı yönlü harekette ise 7600 seviyesinin izlendiğine dikkat çekiyor. Yurt içi piyasaların bu haftaki en önemli gündemi, perşembe günü açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı olacak.

Açılışta BIST 100 endeksi yüzde 0,83 değer kazanarak 7918 puana çıkarken; 7918 - 7984 bant aralığında hareket etti. Endeks, kapanışta yüzde 1,18 artışla 7946 puanda bulundu.

CDS tarafındaki geri çekilme, bankacılık endeksinde yükseliş hareketini desteklemeyi sürdürüyor. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 0,67 artış kaydederken; gün sonunda sırasıyla yüzde 1,04 ve yüzde 2,09 primle işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8000 ve 8180 seviyeleri direnç, 7730 ve 7590 puan destek konumunda bulunuyor.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,93 yükselişle 7853 puandan tamamlamıştı.