Borsa İstanbul 8000 puanda tutundu

Dün günü negatif tarafta tamamlayan Borsa İstanbul, yeni güne primli başlasada sonrasında dalgalı seyretti ve günü kayıpla tamamladıç Uzmanlar, aşağı yönlü hareketin devamında yakın destek olarak 8000 seviyesinin; yukarı yönlü harekette ise 8200 seviyesinin izlendiğini belirtti.

BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,30 değer kazanarak 8118 puandan başlarken; 7993 - 8125 bant aralığında işlem gördü. Endeks, gün sonunda yüzde 1,04 düşüşle 8009 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,04 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,30 artış kaydetti. Kapanışta ise, sırasıyla yüzde 0,41 artış ve yüzde 0,76 düşüşle hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8200 ve 8380 seviyeleri direnç, 8100 ve 8000 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,17 azalışla 8093 puandan tamamlamıştı.