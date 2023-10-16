Borsa İstanbul 8000 puanın altında

İsrail - Filistin arasında yaşanan çatışmaların ne kadar süreceği piyasalar tarafından takip edilmeye devam ederken; geçtiğimiz hafta 8000 - 8500 bant aralığında işlem gören Borsa İstanbul'un 22 Eylül'den bu yana ilk kez 8000 puanın altına geriledi. Uzmanlar, 22 günlük ortalama olan 8192 seviyesinin üstünde günlük kapanış gerçekleştirmenin önemine vurgu yaptı. Aşağı yönlü hareketin devamında yakın destek olarak 8000 seviyesi; yukarı yönlü harekette ise 8200 seviyesini izleniyor.

7960 - 8252 bant aralığında işlem gören Borsa İstanbul, saat 15.10 itibarıyla yüzde 1,49 oranında kayıpla 7994 puaanda işlem gördü. Bankacılık endeksi ise, aynı dakikalarda yüzde 1,18 düşüşle 8260 puanda bulunuyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7900 puan destek, 8250 ve 8400 seviyesi direnç konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalarda negatif seyir

Küresel pay piyasaları, İsrail-Filistin çatışması ve ABD ile Çin arasındaki gelişmeler nedeniyle yeni haftaya negatif bir seyirle başlarken, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dünya genelinde artan jeopolitik risklerin varlık fiyatlarına etkisi sürerken, enflasyonla mücadeleyi de sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek yüzde 93 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, Banka'nın aralıkta da yüzde 67 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.