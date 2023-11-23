Borsa İstanbul 8000 puanın üzerinde

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, dün 8000 puan seviyesinin üzerinde tutunamayıp bu seviyenin altında kapanış yaparken, yeni güne primli başladı. Piyasalar bugün haftanın ana gündem maddesi olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını takip edecek. Banka, kararını saat 14.00'te açıklayacak. Medyan beklenti, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırım ile yüzde 37,50 seviyesine çekmesi yönünde. Ayrıca, karar ile beraber açıklanacak olan, karar metninde kullanılan ifadeler de önemli olacak.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 değer kazanarak 7991 puandan başlarken; 7989 - 8039 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 12.24 itibarıyla yüzde 0,59 primle 8034 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,38 ve yüzde 0,39 yükselişle işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8060 ve 8200 puan direnç, 7910 ve 7850 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,74 azalışla 7987 puandan tamamlamıştı.