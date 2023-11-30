Borsa İstanbul 8000 puanın üzerinde

Dün günü değer kaybıyla tamamlayan Borsa İstanbul, yeni güne yatay başlarken, 8000 puanın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Uzmanlar, aşağı yönlü hareketin devamında yakın destek olarak 7900 seviyesinin; yukarı yönlü harekette ise 8100 seviyesinin izlendiğini belirtiyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi güne yatay bir seyirle 8007 puandan başlarken; 8000 - 8030 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 10.41 itibarıyla yüzde 0,07 primle 8013 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,22 azalırken, holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Şu dakikalarda ise sırasıyla yüzde 0,36 yükseliş ve yüzde 0,07 düşüşle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8100 ve 8200 seviyeleri direnç, 8000 ve 7900 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybıyla 8009 puandan tamamlamıştı.

Ayrıca, dün Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) düşüş eğilimini sürdürerek, 332,8 baz puan ile 19 Mart 2021'den bu yana en düşük günlük kapanışını gerçekleştirdi. Türkiye'nin CDS primleri yeni güne ise, 333 puandan başladı.