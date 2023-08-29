Borsa İstanbul 8000 sınırında

Borsa İstanbul, dün tarihinde ilk kez 8000 puanı aşarken, bu seviyenin üzerinde tutunmaya çalışıyor. 8000 puanın üzerinde kapanışlar, endeksin yönü açısından önemli olacak. Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle yurt içi piyasalar kapalı.

BIST 100 endeksi açılışta, yüzde 0,27 değer kazanarak 7963 puana çıkarken; 8000 puan sınırında işlem görüyor. 8003 - 7905 bant aralığında hareket eden endeks, saat 11.06 itibarıyla yüzde 0,39 primle 7967 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,39 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,29 ve yüzde 0,99 primle işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8000 ve 8200 seviyeleri direnç, 7900 ve 7750 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,92 değer kazancıyla 7941 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8008 puana taşımıştı.

Küresel piyasalar pozitif

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, ülkede bugünden itibaren yoğunlaşacak iş gücü piyasasına yönelik veri akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yaptığı açıklamalar, piyasalarda "ne şahin, ne güvercin" şeklinde yorumlanırken, iş gücü piyasasından gelecek sinyallerin Fed'in gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizlikleri daha da azaltabileceği öngörülüyor.