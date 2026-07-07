Borsa İstanbul 9 şirketin fiili dolaşımdaki pay oranını güncelliyor

Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamada, endeks hesaplamalarında esas alınan fiili dolaşımdaki pay oranlarının (FDPO) dokuz şirket için güncellendiğini bildirdi.

Açıklamaya göre yeni oranlar 8 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Fiili dolaşımdaki pay oranı, bir şirketin toplam payları içinde piyasada serbestçe işlem gören kısmını ifade ediyor.

Bu oran, Borsa İstanbul endekslerindeki şirket ağırlıklarının hesaplanmasında dikkate alınan önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor

Güncellenen şirketler ve yeni oranlar

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre, 8 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni fiili dolaşımdaki pay oranları şöyle:

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (A1CAP): yüzde 38

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU): yüzde 57

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (BIOEN): yüzde 53

Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS): yüzde 51

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD): yüzde 52

Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS): yüzde 87

Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS): yüzde 53

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR): yüzde 26

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA): yüzde 24