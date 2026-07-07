Borsa İstanbul 9 şirketin fiili dolaşımdaki pay oranını güncelliyor
Borsa İstanbul, endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarının (FDPO) dokuz şirket için güncelleneceğini duyurdu. Değişiklikler 8 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamada, endeks hesaplamalarında esas alınan fiili dolaşımdaki pay oranlarının (FDPO) dokuz şirket için güncellendiğini bildirdi.
Açıklamaya göre yeni oranlar 8 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Fiili dolaşımdaki pay oranı, bir şirketin toplam payları içinde piyasada serbestçe işlem gören kısmını ifade ediyor.
Bu oran, Borsa İstanbul endekslerindeki şirket ağırlıklarının hesaplanmasında dikkate alınan önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor
Güncellenen şirketler ve yeni oranlar
Borsa İstanbul'un açıklamasına göre, 8 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni fiili dolaşımdaki pay oranları şöyle:
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (A1CAP): yüzde 38
Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU): yüzde 57
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (BIOEN): yüzde 53
Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS): yüzde 51
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD): yüzde 52
Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS): yüzde 87
Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS): yüzde 53
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR): yüzde 26
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA): yüzde 24