Borsa İstanbul 9000 puanın üzerinde

Borsa İstanbul'da primli seyir devam ederken, BIST 100 endeksi kritik ve psikolojik seviye olan 9000 puanın üzerinde hareket ediyor. Piyasalar bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını ve verilecek mesajları takip edecek. Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,9 değer kazanarak 9035 puandan başlarken; 9035 - 9100 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 11.47 itibarıyla yüzde 1,58 primle 9096 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,86 yükselirken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,14 ve yüzde 1,24 artışla hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9100 ve 9200 seviyeleri direnç, 9000 ve 8900 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 8955 puandan tamamlamıştı.