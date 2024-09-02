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Borsa İstanbul açıkladı: Üç hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret, İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama ve Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri hisselerine 2 Ekim'e kadar kredili işlem yasağı getirdi.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul açıkladı: Üç hisseye kredili işlem yasağı
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Borsa İstanbul, üç hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığın duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret, İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama ve Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri olmak üzere üç hissenin paylarına 2 Ekim tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.
Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GUNDG.E, INTEM.E ve PAPIL.E payları 03/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

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