Borsa İstanbul alımlarla canlandı: BIST 100 kritik eşikleri zorluyor

Küresel piyasalardaki hareketlilik ve yurt içindeki makroekonomik beklentilerin de etkisiyle güne alıcılı başlayan ana endeks, bir önceki kapanış seviyesi olan 13.703,96 puanın üzerindeki yerini sağlamlaştırdı. Seansın ilk saatlerinden itibaren istikrarlı bir yükseliş trendi kaydeden endeks, gün içi en düşük seviye olarak açılış tabanını korumayı başardı. Yatırımcıların artan güveniyle birlikte kademeli alımlar hız kazanırken, endeks psikolojik 14.000 puan barajına kadar ulaşarak güçlü duruşunu perçinledi.

Hacim bazlı öne çıkan sektörler

Piyasadaki taze para girişinin yönünü belirleyen hacim dağılımında, lokomotif sektörlerin performansı dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Yatırımcıların güvenli liman ve büyük likidite arayışı, işlem hacimlerinin ağırlıklı olarak bankacılık endeksinde yoğunlaşmasını sağladı. Bunun yanı sıra, sınai ve madencilik sektörü paylarına yönelen yoğun talep, genele yayılan hacimli yükselişi doğrudan destekledi. Finansal kiralama ve faktoring gibi alanlarda ise hacimsiz ve sınırlı geri çekilmeler yaşandı ancak bu durum ana endeksin güçlü hacim performansını gölgelemedi.

Teknik seviyelerde son durum

Yukarı yönlü hareketin ivme kazanabilmesi ve yükseliş trendinin kalıcı olabilmesi için 14.000 puanın üzerinde saatlik ve günlük kapanışlar aranması gerekiyor. Endeksin bu direnç seviyesini aşması durumunda, bir sonraki güçlü direnç bölgesi olarak daha önceki zirve seviyeleri takibe alınacak. Olası kar satışlarının gündeme gelmesi durumunda ise sabah saatlerinde test edilen açılış seviyesi ile dünkü kapanış noktaları ana destek hatları olarak izlenmeye devam ediyor.

Risk iştahının mevcut seviyelerde korunması durumunda, ara düzeltmelerin sınırlı kalması ve endeksteki konsolidasyon sürecinin daha yukarıda tamamlanması öngörülüyor. Günün geri kalanında makro veri takvimindeki akış ve döviz kurlarındaki seyir, yerli varlıklardaki yukarı yönlü kararlılığın kalıcılığı açısından yakından takip ediliyor.